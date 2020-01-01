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Вяжем спицами

Кофта с застежкой-молнией

Каждая полочка и половина спинки этого жакета с капюшоном связаны единым полотном, а затем на спинке сделан шов, а впереди вшита молния.

Журнал «Сабрина. Вязание для детей» № 2/2020


Размеры

104/110 (116/122) 128/134

Вам потребуется

Пряжа (66% вискозы, 34% хлопка; 100 м/50 г) — 250 (300) 350 г дымчато-зеленой и 50 (100) 100 г антрацитовой; спицы №5; застежка-молния черного цвета длиной 40 (45) 50 см.

Узоры и схемы


Платочная вязка

Лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь

Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь

Лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Резинка

Попеременно 2 п. лицевой гладью, 2 п. изнаночной гладью.

Плотность вязания

17 п. х 32 р. = 10 x 10 см.

Внимание

Жакет вязать единым полотном, начиная с левой полочки.

Выкройка



Выполнение работы


Левая полочка

На спицы №5 антрацитовой нитью набрать 32 (36) 40 п. и вязать для нижней планки между кромочными 5 см резинкой.

Затем перейти на дымчато-зеленую нить и вязать платочной вязкой.

Через 22 (25) 29 см от нижней планки дополнительно набрать с правого края для левого рукава сначала 1 раз 4 (1) 7 п., затем в каждом 2-м р. еще 7 раз по 6 (7) 7 п. и вязать на всех петлях платочной вязкой = 78 (86) 96 п.

Через 36 (40) 45 см от нижней планки закрыть с левого края для горловины сначала 1 раз 3 (4) 5 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п.

Одновременно через 39 (43) 48 см от нижней планки продолжить работу антрацитовой нитью.

Через 41 (45) 50 см от нижней планки достигнута линия плеча. Все петли отложить.

Правая полочка

Вязать симметрично левой полочке.

Спинка

Антрацитовой нитью вязать на петлях левой полочки, для горловины спинки набрать 1 раз 24 (26) 28 п., затем вязать на петлях правой полочки = 156 (172) 192 п.

Далее вязать на всех петлях платочной вязкой.

Через 2 см от линии плеча продолжить работу дымчато-зеленой нитью.

Через 14 (15) 16 см от линии плеча закрыть с обеих сторон для рукавов 1 раз по 6 (7) 7 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 6 раз по 6 (7) 7 п. и 1 раз по 4 (1) 7 п.

Через 41 (45) 50 см от линии плеча перейти на антрацитовую нить и вязать для нижней планки между кромочными 5 см резинкой.

Затем все петли закрыть согласно узору.

Капюшон

На спицы №5 дымчато-зеленой нитью набрать 92 (96) 100 п. и вязать между кромочными платочной вязкой.

Через 10 (11) 12 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для скосов 1 раз по 1 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 2 раза по 1 п.

Через 15 (16) 17 см от начального ряда работу разделить посередине и обе стороны закончить раздельно, при этом с внутреннего края в каждом 2-м р. закрыть 8 раз по 1 п. и 1 раз 2 п.

Через 21 (22) 23 см от начального ряда закрыть оставшиеся петли.

Сборка

Изделие отвернуть по линии плеча. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Выполнить верхний шов капюшона и вшить капюшон в горловину. К полочкам пришить молнию. Швы слегка отпарить.

Фото: журнал «Сабрина. Вязание для детей» №2/2020

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