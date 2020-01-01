Кофта с застежкой-молнией

Размеры

Вам потребуется

Узоры и схемы

Платочная вязка

Лицевая гладь

Изнаночная гладь

Резинка

Плотность вязания

Внимание

Выкройка

Выполнение работы

Левая полочка

Правая полочка

Спинка

Капюшон

Сборка

104/110 (116/122) 128/134Пряжа (66% вискозы, 34% хлопка; 100 м/50 г) — 250 (300) 350 г дымчато-зеленой и 50 (100) 100 г антрацитовой; спицы №5; застежка-молния черного цвета длиной 40 (45) 50 см.Лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.Лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.Попеременно 2 п. лицевой гладью, 2 п. изнаночной гладью.17 п. х 32 р. = 10 x 10 см.Жакет вязать единым полотном, начиная с левой полочки.На спицы №5 антрацитовой нитью набрать 32 (36) 40 п. и вязать для нижней планки между кромочными 5 см резинкой.Затем перейти на дымчато-зеленую нить и вязать платочной вязкой.Через 22 (25) 29 см от нижней планки дополнительно набрать с правого края для левого рукава сначала 1 раз 4 (1) 7 п., затем в каждом 2-м р. еще 7 раз по 6 (7) 7 п. и вязать на всех петлях платочной вязкой = 78 (86) 96 п.Через 36 (40) 45 см от нижней планки закрыть с левого края для горловины сначала 1 раз 3 (4) 5 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п.Одновременно через 39 (43) 48 см от нижней планки продолжить работу антрацитовой нитью.Через 41 (45) 50 см от нижней планки достигнута линия плеча. Все петли отложить.Вязать симметрично левой полочке.Антрацитовой нитью вязать на петлях левой полочки, для горловины спинки набрать 1 раз 24 (26) 28 п., затем вязать на петлях правой полочки = 156 (172) 192 п.Далее вязать на всех петлях платочной вязкой.Через 2 см от линии плеча продолжить работу дымчато-зеленой нитью.Через 14 (15) 16 см от линии плеча закрыть с обеих сторон для рукавов 1 раз по 6 (7) 7 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 6 раз по 6 (7) 7 п. и 1 раз по 4 (1) 7 п.Через 41 (45) 50 см от линии плеча перейти на антрацитовую нить и вязать для нижней планки между кромочными 5 см резинкой.Затем все петли закрыть согласно узору.На спицы №5 дымчато-зеленой нитью набрать 92 (96) 100 п. и вязать между кромочными платочной вязкой.Через 10 (11) 12 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для скосов 1 раз по 1 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 2 раза по 1 п.Через 15 (16) 17 см от начального ряда работу разделить посередине и обе стороны закончить раздельно, при этом с внутреннего края в каждом 2-м р. закрыть 8 раз по 1 п. и 1 раз 2 п.Через 21 (22) 23 см от начального ряда закрыть оставшиеся петли.Изделие отвернуть по линии плеча. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Выполнить верхний шов капюшона и вшить капюшон в горловину. К полочкам пришить молнию. Швы слегка отпарить.Фото: журнал «Сабрина. Вязание для детей» №2/2020